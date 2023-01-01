WebCatalog
Turbify

Turbify

turbify.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Turbify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Turbify, Rockville, Maryland'de bulunan ve Alan Adı, Web Hosting, Ticari E-posta, Web Sitesi Oluşturucu, Yerel İşletme Listesi ve e-Ticaret Mağazası hizmetleri sunan güvenilir bir internet alan adı kayıt kuruluşudur. Eskiden Yahoo Small Business.

Web Sitesi: turbify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Turbify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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