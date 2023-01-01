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Dodge

Dodge

dodge.com

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Dodge, bir Amerikan otomobil markasıdır ve merkezi Auburn Hills, Michigan'da bulunan Stellantis'in bir bölümüdür. Dodge araçları tarihsel olarak performans arabalarını içeriyordu ve varlığının büyük bir bölümünde Dodge, Chrysler'in Plymouth'un üzerindeki orta fiyatlı markasıydı.

Web Sitesi: dodge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dodge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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