Dodge, bir Amerikan otomobil markasıdır ve merkezi Auburn Hills, Michigan'da bulunan Stellantis'in bir bölümüdür. Dodge araçları tarihsel olarak performans arabalarını içeriyordu ve varlığının büyük bir bölümünde Dodge, Chrysler'in Plymouth'un üzerindeki orta fiyatlı markasıydı.

Web Sitesi: dodge.com

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