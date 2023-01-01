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Peugeot, Stellantis'e ait bir Fransız otomobil markasıdır. Mevcut Peugeot şirketlerinden önce gelen aile şirketi, 1810 yılında bir çelik dökümhanesiyle kuruldu; kısa süre sonra el aletleri ve mutfak ekipmanları, ardından da bisiklet üretmeye başladı. 20 Kasım 1858'de Émile Peugeot, aslan markası için başvuruda bulundu.

Web Sitesi: peugeot.com

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