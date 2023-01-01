Subaru, 2017 yılında dünya çapında üretim açısından yirmi birinci en büyük otomobil üreticisi olan Japon taşımacılık şirketi Subaru Corporation'ın otomobil üretim bölümüdür. Subaru otomobilleri, 1500 cc'nin üzerindeki çoğu araçta boxer motor düzeni kullanmalarıyla tanınır.

Web Sitesi: subaru.com

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