Cadillac Motorlu Araç Bölümü, Amerikan otomobil üreticisi General Motors Company'nin lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir bölümüdür. Başlıca pazarları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin'dir. Cadillac modelleri dünya çapında 34 ek pazarda dağıtılmaktadır.

Web Sitesi: cadillac.com

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