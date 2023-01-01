Land Rover, 2008'den bu yana Hintli Tata Motors'un bir yan kuruluşu olan çok uluslu otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'ın sahibi olduğu, ağırlıklı olarak dört tekerlekten çekişli, off-road özellikli araçlardan oluşan bir İngiliz markasıdır. JLR şu anda Brezilya, Çin, Hindistan, Slovakya ve Birleşik Krallık'ta Land Rovers üretiyor.

Web Sitesi: landrover.com

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