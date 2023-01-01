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Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

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Web Sitesi: virginradio.co.uk

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Virgin Radio UK, Birleşik Krallık'ta 30 Mart 2016'da faaliyete geçen ulusal bir Hot Adult Contemporary radyo istasyonudur ve kendisi de News Corp.'un bir yan kuruluşu olan Wireless Group'a aittir.

Web Sitesi: virginradio.co.uk

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