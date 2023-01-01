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CHOI Radio X

CHOI Radio X

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Web Sitesi: radiox.com

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CHOI-FM, Quebec City, Quebec, Kanada'dan 98.1 MHz frekansında konuşma radyo formatıyla yayın yapan, Fransızca dilindeki bir FM radyo istasyonudur. Yerel olarak Radyo X olarak bilinir. Temmuz 1996'dan beri Genex Communications'a aittir.

Web Sitesi: radiox.com

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