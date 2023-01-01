X, eski adıyla Twitter, Twitter, Inc.'in halefi olan Amerikan şirketi X Corp. tarafından işletilen çevrimiçi bir sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir. Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajlar paylaştığı ve bunlarla etkileşimde bulunduğu bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Kayıtlı kullanıcılar tweet gönderebilir, beğenebilir ve retweetleyebilir, ancak kayıtlı olmayan kullanıcılar bunları yalnızca okuyabilir. Kullanıcılar Twitter'a web sitesi arayüzü, Kısa Mesaj Hizmeti (SMS) veya mobil cihaz uygulama yazılımı ("uygulama") aracılığıyla erişir. Twitter, Inc.'in merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve dünya çapında 25'ten fazla ofisi bulunmaktadır. Tweetler başlangıçta 140 karakterle sınırlıydı ancak Kasım 2017'de CJK dışındaki diller için ikiye katlanarak 280 karaktere çıkarıldı. Sesli ve görüntülü tweetler çoğu hesap için 140 saniyeyle sınırlı kalıyor. Twitter, Mart 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından oluşturuldu ve aynı yılın Temmuz ayında kullanıma sunuldu. 2012 yılına gelindiğinde, 100 milyondan fazla kullanıcı günde 340 milyon tweet yayınlıyordu ve hizmet, günde ortalama 1,6 milyar arama sorgusunu işliyordu. 2013 yılında en çok ziyaret edilen on web sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2018 itibarıyla Twitter'ın aylık 321 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardı. Eskiden Twitter'dı.

Web Sitesi: twitter.com

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