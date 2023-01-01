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Quora, internet kullanıcıları tarafından soruların sorulduğu, yanıtlandığı, takip edildiği ve düzenlendiği bir Amerikan soru-cevap sitesidir. Sahibi Quora Inc.'in merkezi Mountain View, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Şirket Haziran 2009'da kurulmuş ve web sitesi ilk kez 21 Haziran 2010'da kamunun kullanımına açılmıştır. Kullanıcılar, soruları düzenleyerek ve diğer kullanıcılar tarafından gönderilen yanıtlara düzenleme önererek işbirliği yapabilirler. 2019 yılında, Web sitesi ayda 300 milyon tekil kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Web Sitesi: quora.com

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