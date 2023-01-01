X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ​​ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016 yılında kullanımdan kaldırılan "Dashboard Uygulaması"na benzer. Diğer Twitter uygulamaları gibi, kullanıcıların tweet gönderip almasına ve profilleri görüntülemesine olanak sağlamak için Twitter API ile arayüz oluşturur. Yeni durum güncellemeleri yayınlama konusunda %45,7 payla resmi Twitter web sitesinden sonra Haziran 2010 itibarıyla %23 pazar payı ile en popüler Twitter uygulaması olmuştur. Web uygulaması, MacOS uygulaması veya Chrome uygulaması olarak kullanılabilir.

Web Sitesi: tweetdeck.twitter.com

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