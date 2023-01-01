Medium, Evan Williams tarafından geliştirilen ve Ağustos 2012'de kullanıma sunulan bir çevrimiçi yayıncılık platformudur. A Medium Corporation'a aittir. Platform, amatör ve profesyonel kişilerden ve yayınlardan oluşan karma bir koleksiyona veya Medium'daki özel bloglara veya yayıncılara sahip olan ve düzenli olarak bir blog sunucusu olarak kabul edilen sosyal gazeteciliğin bir örneğidir. Daha önce Blogger ve Twitter'ın kurucu ortağı olan Williams, Medium'u başlangıçta Twitter'ın maksimum 140 karakter (şimdi 280 karakter) uzunluğunu aşan yazıları ve belgeleri yayınlamak için bir araç olarak geliştirdi.

Web Sitesi: medium.com

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