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Blogger, zaman damgalı girişlere sahip çok kullanıcılı bloglara izin veren bir blog yayınlama hizmetidir. 2003 yılında Google tarafından satın alınan Pyra Labs tarafından geliştirilmiştir. Bloglar Google tarafından barındırılmaktadır ve genellikle blogspot.com'un bir alt alan adından erişilmektedir. Bloglara ayrıca, bir alanı Google'ın sunucularına yönlendirmek için DNS olanakları kullanılarak, kullanıcıya ait özel bir alan adından (www.example.com gibi) sunulabilir. Bir kullanıcının hesap başına en fazla 100 blogu olabilir. 1 Mayıs 2010'a kadar Blogger, kullanıcıların FTP yoluyla blogları kendi web barındırma sunucularında yayınlamalarına da izin veriyordu. Bu tür blogların tamamının blogspot.com alt alan adını kullanacak veya kendi alan adlarını DNS aracılığıyla Google'ın sunucularına yönlendirecek şekilde değiştirilmesi gerekiyordu.

Web Sitesi: blogger.com

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