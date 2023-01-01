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Infowars'ın kurucusu Alex Jones'a ait olan ve düzenli olarak KOVİD-19 ve 2020 ABD seçimleri de dahil olmak üzere komplo teorilerini paylaşan bir video web sitesi.

Web Sitesi: banned.video

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