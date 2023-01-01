WebCatalog
Postmates

Postmates

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: postmates.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Postmates çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla, Postmates 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konumlandırma Sistemi yeteneklerine dayanmaktadır. 2011 yılında başlatılan Postmates, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok isteğe bağlı teslimat şirketinden biridir. Daha önce ürün teslimatı sunmayan restoran ve mağazalardan teslimat sağlanması. Postmates, isteğe bağlı bir şirket örneğidir. Postmates kurucu ortağı Bastian Lehmann, şirketi "Amazon karşıtı" olarak nitelendiriyor. 6 Temmuz 2020'de Uber, Postmates'i 2,65 milyar dolara satın alacağını duyurdu. 1 Aralık 2020'de Uber anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Web Sitesi: postmates.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Postmates ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

bigbasket

bigbasket

bigbasket.com

EazyDiner

EazyDiner

eazydiner.com

LevelUp

LevelUp

thelevelup.com

HyreCar

HyreCar

hyrecar.com

DoorDash

DoorDash

doordash.com

Factor75

Factor75

factor75.com

SAP Concur

SAP Concur

concursolutions.com

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

A Cloud Guru

A Cloud Guru

acloudguru.com

Pizza Hut

Pizza Hut

pizzahut.com

Sphiros

Sphiros

sphiros.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası