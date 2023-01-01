Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla, Postmates 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konumlandırma Sistemi yeteneklerine dayanmaktadır. 2011 yılında başlatılan Postmates, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok isteğe bağlı teslimat şirketinden biridir. Daha önce ürün teslimatı sunmayan restoran ve mağazalardan teslimat sağlanması. Postmates, isteğe bağlı bir şirket örneğidir. Postmates kurucu ortağı Bastian Lehmann, şirketi "Amazon karşıtı" olarak nitelendiriyor. 6 Temmuz 2020'de Uber, Postmates'i 2,65 milyar dolara satın alacağını duyurdu. 1 Aralık 2020'de Uber anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Web Sitesi: postmates.com

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