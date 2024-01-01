Alternatifler - Postmates
Zomato
zomato.com
Hindistan'ın en büyük Yiyecek Teslimatı, Yemek ve Restoran Keşif Hizmeti. Daha fazla insan için daha iyi yiyecek.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc., 2013 yılında Stanford öğrencileri Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ve Evan Moore tarafından kurulan, isteğe bağlı olarak hazırlanan bir Amerikan yemek dağıtım hizmetidir. AY Combinator destekli bir şirket olan DoorDash, talep üzerine restoranlardan yemek teslimatı sunmak için lojistik...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc., müşterileri yerel restoranlarla buluşturan, çevrimiçi ve mobil olarak hazırlanmış bir Amerikan yemek siparişi ve dağıtım platformudur. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'tedir ve 2004 yılında kurulmuştur. 2019 itibarıyla şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3.200 şehirde ve 50 ey...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz pake...
OpenTable
opentable.com
Çevrimiçi rezervasyon yapın, restoran müşterilerinin yorumlarını okuyun ve ücretsiz yemekler için puan kazanın. OpenTable, kaliteli restoranlara yönelik gerçek zamanlı bir çevrimiçi rezervasyon ağıdır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Just Eat ile yemek sipariş etmeniz yeterli! Bugün pizza, suşi veya vejetaryen ister misiniz? Hızlı bir şekilde veya paket olarak teslim edilen favori yemeklerinizin tadını çıkarın.
Caviar
trycaviar.com
En iyi yerel restoranlardan teslimat ve paket servisi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve daha fazlası güvenli bir şekilde kapınıza teslim edilir. Artık teslim alma ve temassız teslimat olanağı sunuyor.
Seamless
seamless.com
Sorunsuz, teslimat veya paket servisi için yiyecek sipariş etmenin en kolay yoludur. Hangi ruh halinde olursanız olun, her ne ruh halinde olursanız olun, ona sahipsiniz. Menü yok, telefon görüşmesi yok, kendinizi tekrarlamak yok. Seamless, Grubhub Inc. marka portföyünün bir parçasıdır.
Slice
slicelife.com
Slice, en sevdiğiniz yerel pizzayı sipariş etmenin en kolay yoludur. Milyonlarca pizza severi ülke çapındaki binlerce pizzacıyla buluşturuyoruz.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat'teki 2300'den fazla yerel restorandan çevrimiçi paket siparişi verin. Pizza, suşi ve çok daha fazlasını kapınıza teslim edin!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Yakınınızdaki en iyi restoranlardan evinize teslim Allo Resto'nun yeni adı Just Eat ile! Şimdi sipariş ver!
ChowNow
chownow.com
ChowNow, restoranların aç müşterilerini doyurmasına yardımcı olan komisyonsuz bir çevrimiçi sipariş sistemi ve yemek siparişi uygulamasıdır.
Fresho
fresho.com
Fresho, toptan gıda tedarikçileri ve mekanları için lider çevrimiçi sipariş yazılımıdır. Toptan yiyecek siparişini basit ve stressiz hale getirmek için Fresho'yu kullanın.
Allset
allsetnow.com
Allset, yerel restoranları ve kafeleri yerel paket servis restoranlarıyla buluşturan bir pazar yeridir. Restoranlara, yüksek komisyonlar ödemeden yeni müşteriler çekmek ve elde tutmak için sınıfının en iyisi çevrimiçi sipariş ve sadakat ödülleri çözümleri sunar. Müşteriler Allset'i hızlı ve kolay al...
Tycode
tycode.tech
Tycode, gıda işinizde devrim yaratmanıza olanak sağlar. Artık müşterileriniz ister masadan, otel odasından ister tesisinizin herhangi bir yerinden sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda size çevrimiçi ödeme yapabiliyor, eşzamanlı siparişler verebiliyor ve müşterilerinizi kesinlikle mutlu edecek çeş...
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder ile Tanışın - Restoran Başarısı için Hepsi Bir Arada Çok Kanallı Sipariş ve Pazarlama Çözümünüz! Yeni müşteriler çekmek, sadık müşterileri elde tutmak ve geliri daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir platform olan EasyOrder ile restoran işletmenizin tüm potansi...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood, hem restoran sahipleri hem de müşteriler için anlaşılması kolay sezgisel menüler ve net seçeneklerle kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerin telefonları üzerinden kolaylıkla siparişlerini özelleştirmelerine, özel istekler eklemelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanı...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Restoranınızı özel bir web sitesinde tanıtın
Foodiv
foodiv.com
Foodiv, sektörün en iyi mühendisleri tarafından oluşturulan çevrimiçi yemek siparişi sistemi sağlar. Restoranlar için yemek sipariş sisteminin birkaç dakika içinde entegre edilmesine yardımcı olur. Ayrıca gıda işletmeniz için ilgi çekici bir web sitesinin yanı sıra temassız sipariş ve rahat sipariş ...
Owner.com
owner.com
Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...
eatNgage
eatngage.com
Satış ve pazarlama ekiplerinin doğrudan potansiyel müşterinin masasına teslim edilen çevrimiçi bir yemek aracılığıyla etkinliğe katılımı ve kişisel etkileşimi artırmasına olanak tanıyın
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp, Boston, Massachusetts merkezli start-up SCVNGR tarafından oluşturulan bir Amerikan mobil sipariş ve mobil ödeme platformudur. 25 Temmuz 2018'de LevelUp'ın çevrimiçi yemek dağıtım platformu Grubhub tarafından 390 milyon ABD doları karşılığında satın alınacağı açıklandı.