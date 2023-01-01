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Uber Eats

Uber Eats

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Web Sitesi: ubereats.com

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Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.

Web Sitesi: ubereats.com

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