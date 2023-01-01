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Twilio

Twilio

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Web Sitesi: twilio.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Twilio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan hizmet olarak bulut iletişim platformu (CPaaS) şirketidir. Twilio, yazılım geliştiricilerin web hizmeti API'lerini kullanarak programlı bir şekilde telefon aramaları yapmasına ve almasına, kısa mesaj gönderip almasına ve diğer iletişim işlevlerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Web Sitesi: twilio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Twilio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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