Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan hizmet olarak bulut iletişim platformu (CPaaS) şirketidir. Twilio, yazılım geliştiricilerin web hizmeti API'lerini kullanarak programlı bir şekilde telefon aramaları yapmasına ve almasına, kısa mesaj gönderip almasına ve diğer iletişim işlevlerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Web Sitesi: twilio.com

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