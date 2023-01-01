WebCatalog

OpenTable

OpenTable

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Web Sitesi: opentable.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OpenTable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çevrimiçi rezervasyon yapın, restoran müşterilerinin yorumlarını okuyun ve ücretsiz yemekler için puan kazanın. OpenTable, kaliteli restoranlara yönelik gerçek zamanlı bir çevrimiçi rezervasyon ağıdır.

Web Sitesi: opentable.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenTable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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