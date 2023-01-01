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PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluşturucuya ve CPQ işlevselliğine sahip bir hizmet olarak belge otomasyon yazılımı.

Web Sitesi: pandadoc.com

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