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Alternatifler - PandaDoc

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 18...

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştir...

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırıl...

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDo...

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...

Signable

Signable

signable.co.uk

Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...

Contractify

Contractify

contractify.io

Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın

Signulu

Signulu

signulu.com

Signulu, her büyüklükteki işletme için belge imzalamayı kolaylaştıran bir elektronik imza yazılımıdır. Kolay, güvenli ve yasal.

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.

KONSIGN

KONSIGN

konsign.com

KONSIGN, hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu çözümüyle belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran birinci sınıf bir elektronik imza yazılımıdır. Bugün ücretsiz denemeye kaydolarak KONSIGN'ın rahatlığını yaşayın. KONSIGN, e-imzalara ek olarak gelişmiş belge yönetimi yetenekleri ve Google Drive gibi popül...

inSign

inSign

getinsign.com

Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inS...

GreenSign

GreenSign

greensign.io

Elektronik imzalar, belgeleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde imzalayıp göndermenize olanak tanır. Bu, fiziksel evrakları yazdırma, tarama ve postalama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. GreenSign, departmanların işlerini daha hızl...

GoodSign

GoodSign

goodsign.io

Kullandıkça öde e-İmzalar. Abonelik gerekmez. Yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz ilk dijital imza çözümü. Belgelerde, özelliklerde veya kullanıcılarda sınırlama yoktur. Ayrıca küresel ısınmanın engellenmesine yardımcı olmak için dünya çapında 1 milyon ağaç dikme misyonumuz da var. Bu, GoodSign ...

OKdokument

OKdokument

okdokument.com

İşletmeler ve serbest çalışanlar için en hızlı elektronik imza Belgeleri çevrimiçi imzalayın, e-imzaları entegre edin, kağıt gündeminizi dijitalleştirin ve müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan uzaktan imza isteyin.

Mekorma

Mekorma

mekorma.com

Her hafta incelemenizi ve imzalamanızı bekleyen o büyük çek yığınından sıkıldınız mı? Mekorma Elektronik İmzalarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Acumatica Cloud ERP sisteminizdeki ödemeleri ve dijitalleştirilmiş fatura görüntülerini inceleyin. Bir düğmeye tıklayarak, gönderilmeye hazır olanı on...

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. Fuse...

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Dedoco'nun dijital imzalama ve video imzalamadan formlara ve blockchain tarafından doğrulanabilir sertifikalara ve kimlik bilgilerine kadar güvenilir kurumsal uygulamalar paketini keşfedin.

ZorroSign

ZorroSign

zorrosign.com

İŞİNİZİN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR. Güvenliğin kritik öneme sahip olduğu durumlarda işletmenizin güvenli dijital imzalara, işlemlere ve belgelere ihtiyacı vardır. Blockchain üzerinde yalnızca tek bir eksiksiz çözüm oluşturulmuştur; ZorroSign ile Block It DownTM yapabilirsiniz

WeSign

WeSign

wesign.com

Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.

Signmee

Signmee

signmee.com

Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı

Autenti

Autenti

autenti.com

Autenti elektronik imza, şirketlere yönelik güvenli bir e-imzadır. Akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda sözleşmeleri ve diğer belgeleri çevrimiçi imzalayarak zamandan ve paradan tasarruf edin.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.

DrySign

DrySign

drysign.exelatech.com

DrySign Dijital İmzalarla güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın DrySign'ın çevrimiçi dijital imza çözümü, sizin ve müşterilerinizin belgeleri her yerden, her zaman, herhangi bir cihazdan yüklemesine, imzalamasına, paylaşmasına ve arşivlemesine olanak tanır.

Workiro

Workiro

workiro.com

E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha çevreci bir yolunu benimseyin. İmzaları...

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noterlik yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurula...

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

KOBİ'ler ve Profesyoneller için Daha Kolay, Daha Hızlı, Daha Güvenli e-İmza Çözümü CocoSign'ın güvenilir ve yasal olarak bağlayıcı eSign yazılımıyla elektronik imzaları hızla ve zahmetsizce imzalayın, gönderin, takip edin ve toplayın.

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için son...

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştirici...

BlueInk

BlueInk

blueink.com

Blueink ile eSign: Kalitenin Maliyet Verimliliğiyle Buluştuğu Yer. Yüksek e-İmza maliyetlerine elveda deyin. Blueink'in güvenli, uygun fiyatlı ve imza dostu e-İmza çözümlerini seçin.

Zuva

Zuva

zuva.ai

Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Dealsign, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarına ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca daha iyi etkileşimler yoluyla sözleşmeleri kolayca yönetmelerine yardımcı olur.

fast4sign

fast4sign

fast4sign.com.br

Brezilya'daki en güvenli elektronik ve dijital imza, her yerden kolay ve hızlı bir imzayla süreçlerinizi verimli bir şekilde basitleştirin

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.

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