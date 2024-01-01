Teklif Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Teklif yazılımı, satış operasyonlarında teklif ve Teklif Talebi (RFP) süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Satış profesyonelleri, çeşitli dosya formatlarındaki belgelerin hızlı bir şekilde oluşturulması, birden fazla kanalda kesintisiz belge paylaşımı ve RFP ile teklif belgelerinin satış başarısı üzerindeki etkisinin titizlikle izlenmesi dahil olmak üzere teklif yazılımının yeteneklerinden yararlanır. Teklifleri iş ilişkilerinde önemli ilk adımlar olarak kabul eden satış ekipleri, müşteri profilleri ve ihtiyaçları ile uyumlu, değerli ve özel içeriğin dahil edilmesini sağlamak için teklif yazılımını kullanır. Bu araçlar genellikle satış veya ortaklık bağlamlarında kullanılır ve CRM yazılımı, CPQ yazılımı, e-imza yazılımı ve muhasebe yazılımı ile ortak entegrasyonlara yol açar.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru hale getirin, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri silolarını ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Taze Teklifler, satış ekibinin potansiyel müşterileri etkilemek için etkileşimli teklifler ve e-İmza ile çarpıcı teklifler oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi teklif yönetim aracıdır. Daha fazla anlaşma yapmak için teklif analizlerini kullanın.
Minoa
minoa.io
Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Clientary
clientary.com
Clientary, ekibinizin projeleri, saatleri, teklifleri, potansiyel müşterileri, faturaları, ödemeleri, personeli ve müşterileri yönetmesi için tam kapsamlı bir uygulamadır. Tek seferlik belge dosyaları, şablonlar ve bağlantısı kesilmiş uygulamalarla boğuşmaya son verin. Clientary, teklifler ve tahmin...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Propoze
propoze.app
Propoze, kullanıcıların hızlı bir şekilde satış teklifleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir teklif yönetimi yazılımıdır. Sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özellikli teklif oluşturucusu, kullanıcıların yalnızca b...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.
Ombud
ombud.com
Satış mühendisliği ve yanıt yönetimi uzmanlığı temeline dayanan Ombud, kurumsal düzeyde RevOps ekiplerine hizmet verir. Platformumuz, müşteriye yönelik Satış ve İş Geliştirme belgelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için içerik işbirliğini, proje yönetimini ve makine öğrenimini birleştirir. Bağla...
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink, küçük ve kurumsal teklif ekiplerinin teklif sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için altı temel iş uygulamasını tek bir yazılımda birleştiren dinamik, bulut tabanlı bir teklif yönetim aracıdır. Zbizlink her şey dahil hizmettir. Bir teklif yönetim aracından çok daha fazlası olan bu...
Proposeful
proposeful.com
Proposose, teklifleri ve sözleşmeleri göndermek, müşterilerin bunları ne zaman açtığını takip etmek ve elektronik imzayla satışları daha hızlı kapatmak için mükemmel bir çözümdür.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee, Satış ve Pazarlama Ekiplerinizi güvenilir ve eyleme geçirilebilir verilerle güçlendirerek işletmenize güç verir. Tilkee, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırır ve kuruluşların potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için veriler üretir. Yenilikçi izleme araçların...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
DocSales
docsales.com
Anlaşmaları kapatıyorsun. Onları otomatik pilota aldık. DocSales, tercih ettiğiniz CRM'niz aracılığıyla sıfır tıklamayla ve sıfır çabayla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Oneflow
oneflow.com
Daha az sözleşme yöneticisi. Daha fazla sözleşme büyüsü. Oneflow'un işi hızlandıran ve hayatı kolaylaştıran gerçek dijital sözleşmeleriyle daha etkili olun.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Proposable
proposable.com
Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasse...
Pitch Power
pitchpower.ai
Pitch Power'ın ince ayarlı yapay zeka yazılımını kullanarak bağımsız kuruluşunuz, ajansınız veya kuruluşunuz için iş hizmetleri teklifleri oluşturun ve potansiyel müşterileri keşfedin. Zamandan tasarruf. Sesi arttır. Daha fazlasını dönüştürün. Zamanınızı geri kazanın.
Estii
estii.com
Çözüm sağlayıcılar için tahmin yazılımı. Estii, hizmet işletmelerinin tahmin yapmasına, fiyatlandırmasına ve daha karlı işler kazanmasına yardımcı olur. Satış, çözüm ve teslimat ekipleri, tahminler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, kapsamı ve programı yineleyebilir ve yüksek kalite...
Bidhive
bidhive.com
Şirketinizin teklif yönetimi etkinliğini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştiri...
Tango
tangoagreements.com
Yaratıcı ajanslar için müşteri etkileşimi yazılımı. Teklif onayını kolaylaştırın, faturalandırmayı ve ödemeyi otomatikleştirin ve eklenti hizmetlerinin satın alınmasını basitleştirin.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak bulma platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerind...
RFP360
rfp360.com
RFP360, kaynak bulma ve satın alma ekiplerine RFx yayınlama süreçlerini merkezileştirme, içgörü toplama, teklifleri değerlendirme ve iş arkadaşları ve satıcılarla tek bir dijital çalışma alanında çalışma olanağı sağlar. Müşteriler, daha akıllı satın alma seçimleri yapmanın yanı sıra RFP'ler, RFI'ler...
ProPricer
propricer.com
ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli, daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmekted...
RevOps
revops.io
RevOps, basit bir misyona sahip modern Deal Desk platformudur: işletmelerin, satış organizasyonlarının daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamasına, markalamayı birleştirmesine, sözleşme hatalarını azaltmasına ve merkezi bir anlaşma deposu sağlamasına yardımcı olan ölçeklenebilir bir Deal Desk oper...