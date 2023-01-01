WebCatalog
Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

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Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz paket servislere kadar hepsini yemeye hazır bir şekilde size teslim edilmeyi bekliyoruz. Çin'den Küba'ya, suşiden salatalara, pizzadan Peru'ya kadar Deliveroo'da herkese uygun yiyecek var. Sütünüz veya yumurtanız bittiyse market ortaklarımızdan birinden sipariş verebilir ve temel ihtiyaçlarınızı doğrudan kapınıza teslim edebilirsiniz. İyi beslendiğimizde kendimizi iyi hissederiz. O halde misafirimiz olun. Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron dahil olmak üzere Birleşik Krallık'taki ulusal çapta sevilen zincirlerden paket yemek siparişi verin ve tüm yerel favorileriniz. Süt, yumurta ve ekmek gibi günlük temel ihtiyaçlardan yemek pişirme malzemelerine ve lezzetli ikramlara kadar binlerce market ürünüyle Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi, One Stop'tan ihtiyacınız olan yiyecekleri sunmak için buradayız. , Morrisons, Nisa ve daha fazlası.

Web Sitesi: deliveroo.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deliveroo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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