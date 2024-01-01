Alternatifler - Deliveroo

Foodiv

foodiv.com

Foodiv, sektörün en iyi mühendisleri tarafından oluşturulan çevrimiçi yemek siparişi sistemi sağlar. Restoranlar için yemek sipariş sisteminin birkaç dakika içinde entegre edilmesine yardımcı olur. Ayrıca gıda işletmeniz için ilgi çekici bir web sitesinin yanı sıra temassız sipariş ve rahat sipariş ...