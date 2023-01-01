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Wired, yeni teknolojilerin kültürü, ekonomiyi ve siyaseti nasıl etkilediğine odaklanan, basılı ve çevrimiçi baskılarda yayınlanan aylık bir Amerikan dergisidir. Condé Nast'ın sahibi olduğu bu kitabın merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve Mart/Nisan 1993'ten bu yana yayınlanmaktadır.

Web Sitesi: wired.com

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