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Mother Jones

Mother Jones

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Web Sitesi: motherjones.com

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Mother Jones, siyaset, çevre, insan hakları, sağlık ve kültür gibi konularda haber, yorum ve araştırmacı gazeteciliğe odaklanan, kar amacı gütmeyen, ilerici bir Amerikan dergisidir.

Web Sitesi: motherjones.com

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