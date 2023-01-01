Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Atlantic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Atlantic, makaleleri, podcast'leri, videoları ve amiral gemisi dergisi aracılığıyla haberleri, siyaseti, kültürü, teknolojiyi, sağlığı ve daha fazlasını kapsar.

Web Sitesi: theatlantic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Atlantic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.