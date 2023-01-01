WebCatalog
The Japan News

The Japan News

japannews.yomiuri.co.jp

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Japan News çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yomiuri Shimbun'dan Japonya Haberleri Canlı haberler, son dakika haberler, soruşturmalar, siyaset, iş, toplum, spor, kültür, ramen, yemek, seyahat, sağlık ve daha fazlası.

Web Sitesi: japannews.yomiuri.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Japan News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

The Japan Times

The Japan Times

japantimes.co.jp

NBC News

NBC News

nbcnews.com

The Dallas Morning News

The Dallas Morning News

dallasnews.com

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

The Toronto Star

The Toronto Star

thestar.com

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

Newser

Newser

newser.com

Opera News

Opera News

operanewsapp.com

insauga

insauga

insauga.com

Salon.com

Salon.com

salon.com

Politpost

Politpost

politpost.com

India.com

India.com

india.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası