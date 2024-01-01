THISDAY LIVE

THISDAY LIVE

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BUDAY LIVE, son dakika haberlerinden siyasete, iş dünyasına, piyasalara, sanata, spora ve topluluğa, insan ve toplumun kesişim noktasına kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Siyasi, iş dünyası, profesyonel ve diplomatik seçkinler ve daha geniş orta sınıflar için tüm platformlarda mevcut olan Nijerya'nın en yetkili haber medyasıdır ve aynı zamanda hevesliler ve Y kuşağı için yeni fikirlerin, kültürün ve teknolojinin buluşma noktası olarak hizmet vermektedir.

Web Sitesi: thisdaylive.com

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