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Newsmax

Newsmax

newsmax.com

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Newsmax.com'dan siyaset, Beyaz Saray, Kongre ve Hollywood'u kapsayan en önemli haber başlıkları, videolar ve yorumlar. Sağlık, kişisel finans, inanç, özgürlük sorunları ve daha fazlası konusunda güvenebileceğiniz ABD haberleri.

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