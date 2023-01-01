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BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

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BuzzFeed News'te siyaset, dünya haberleri, sosyal medya, viral trendler, sağlık, bilim, teknoloji, eğlence ve LGBTQ sorunları hakkında son dakika haberleri ve orijinal haberler yer alıyor.

Web Sitesi: buzzfeednews.com

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