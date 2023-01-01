WebCatalog
India.com

India.com

india.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde India.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

India.com, Hindistan ve dünyanın dört bir yanından Son Dakika Haberleri, Canlı Haber Güncellemelerini getiriyor. India.Com, En Son Haberler, Açıklayıcılar, Kriket, Spor, Eğlence, İş Dünyası, Bollywood, Eğitim, En Popüler Viraller, Teknoloji, Ünlüler, Yaşam Tarzı, Sağlık, Seyahat ve daha fazlası için Hindistan'a açılan kapınızdır.

Web Sitesi: india.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, India.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

NDTV

NDTV

ndtv.com

The Times of India

The Times of India


News18

News18

news18.com

The Sydney Morning Herald

The Sydney Morning Herald

smh.com.au

Deccan Herald

Deccan Herald

deccanherald.com

The Australian

The Australian

theaustralian.com.au

JioNews

JioNews

jionews.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

Hindustan

Hindustan

livehindustan.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

Nation.Africa

Nation.Africa

nation.africa

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası