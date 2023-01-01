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NDTV.com Hindistan'dan ve dünyadan en son haberleri sağlar. Hindistan'dan son dakika haber uyarılarını alın ve siyaset, iş dünyası, teknoloji, Bollywood, kriket ve daha pek çok alanda günümüzün canlı haber güncellemelerini takip edin.

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