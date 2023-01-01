WebCatalog
NewsBytes

NewsBytes

newsbytesapp.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NewsBytes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NewsBytes, Hindistan'ın mobil öncelikli hedef kitle için tasarlanmış tek açıklayıcı haber portalıdır. Hindistan, Teknoloji, Bollywood ve Kriket hakkında en son haberleri alın.

Web Sitesi: newsbytesapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NewsBytes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NDTV

NDTV

ndtv.com

India.com

India.com

india.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Rediff.com

Rediff.com

rediff.com

Cricbuzz

Cricbuzz

cricbuzz.com

Sunday

Sunday

sundayrest.com

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

Outlook India

Outlook India

outlookindia.com

Hindustan

Hindustan

livehindustan.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası