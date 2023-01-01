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Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

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Hindustan Times uygulamasının tek bir hedefi var: “İlk Ses, Son Söz”. Sloganımıza sadık kalarak Hindistan ve dünyadan en son haberleri takip etmek Hindustan Times uygulamasıyla her zamankinden daha kolay. En son İngilizce haberleri, son dakika güncellemelerini, Hindistan'dan, dünyadan, politikadan, kriketten, eğlenceden ve çok daha fazlasından günün manşetlerini okuyun. En son Hindistan haberlerinin yanı sıra, size Delhi, Mumbai, UP, Bihar, Bengaluru, Chennai ve diğer şehirlerden tüm şehir ve yerel haberleri getiriyoruz. 12'den fazla şehrin yerel haberlerini yayınlıyoruz.

Web Sitesi: hindustantimes.com

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