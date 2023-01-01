WebCatalog
Liveuamap

Liveuamap

liveuamap.com

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Live Evrensel Farkındalık Haritası Liveuamap, çatışmalar, insan hakları sorunları, protestolar, terörizm, silah dağıtımı, sağlık sorunları, doğal afetler ve hava durumuyla ilgili hikayeler dahil olmak üzere çeşitli önemli konuların gerçekçi raporlamasına adanmış, önde gelen bağımsız bir küresel haber ve bilgi sitesidir. diğerleri ise çok çeşitli kaynaklardan.

Web Sitesi: liveuamap.com

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