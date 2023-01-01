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Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

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KHN (Kaiser Health News), sağlık sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Politika Analizi ve Anket ile birlikte KHN, KFF'nin (Kaiser Aile Vakfı) üç ana faaliyet programından biridir. KFF, ulusa sağlık sorunları hakkında bilgi sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. KHN, sağlık sisteminin (hastaneler, doktorlar, hemşireler, sigortacılar, hükümetler, tüketiciler) nasıl çalıştığını rapor ediyor. Bu web sitesine ek olarak hikayelerimiz ülke çapındaki haber kuruluşları tarafından da yayınlanmaktadır. Sitemizde ayrıca önemli sağlık haberlerinin günlük özetleri de yer almaktadır.

Web Sitesi: khn.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kaiser Health News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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