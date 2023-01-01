KHN (Kaiser Health News), sağlık sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Politika Analizi ve Anket ile birlikte KHN, KFF'nin (Kaiser Aile Vakfı) üç ana faaliyet programından biridir. KFF, ulusa sağlık sorunları hakkında bilgi sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. KHN, sağlık sisteminin (hastaneler, doktorlar, hemşireler, sigortacılar, hükümetler, tüketiciler) nasıl çalıştığını rapor ediyor. Bu web sitesine ek olarak hikayelerimiz ülke çapındaki haber kuruluşları tarafından da yayınlanmaktadır. Sitemizde ayrıca önemli sağlık haberlerinin günlük özetleri de yer almaktadır.

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