WebCatalog
Included Health

Included Health

includedhealth.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Sağlığınızı tek başınıza yönetmek zorunda değilsiniz, Dahil Edilen Sağlığınız (eski adıyla Grand Rounds) var. Size en yüksek kalitede bakımı sağlamak için çalışan ve çağrıda bulunan, tam lisanslı doktorlar, hemşireler ve bakım koordinatörlerinden oluşan kendi kişisel bakım ekibinize merhaba deyin. Ağ içi doktorlarla anında bağlantı kurun, uzman ikinci görüşler alın ve sağlık ve sosyal yardımlarla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını alın. İşveren tarafından sağlanan bu yardımın size hiçbir maliyeti olmayacak.

Web Sitesi: includedhealth.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Included Health ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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