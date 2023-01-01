Included Health

Sağlığınızı tek başınıza yönetmek zorunda değilsiniz, Dahil Edilen Sağlığınız (eski adıyla Grand Rounds) var. Size en yüksek kalitede bakımı sağlamak için çalışan ve çağrıda bulunan, tam lisanslı doktorlar, hemşireler ve bakım koordinatörlerinden oluşan kendi kişisel bakım ekibinize merhaba deyin. Ağ içi doktorlarla anında bağlantı kurun, uzman ikinci görüşler alın ve sağlık ve sosyal yardımlarla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını alın. İşveren tarafından sağlanan bu yardımın size hiçbir maliyeti olmayacak.

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