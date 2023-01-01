WebCatalog
Practo

Practo

practo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Practo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Video danışma yoluyla Hindistan'ın en iyi doktorlarına Merhaba deyin, dijital reçeteler alın, ilaç sipariş edin, doktor randevuları ve laboratuvar testleri yaptırın, yakınınızdaki doktorları bulun, sağlık paketleri alın, doktorlara ücretsiz sağlık sorusu sorun

Web Sitesi: practo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Practo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Doconline Health

Doconline Health

doconline.com

Lybrate

Lybrate

lybrate.com

Dawaai

Dawaai

dawaai.pk

Brainfish

Brainfish

brainfi.sh

Justdial

Justdial

justdial.com

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Patient Access

Patient Access

patientaccess.com

Babylon Health

Babylon Health

babylonhealth.com

Included Health

Included Health

includedhealth.com

NHS

NHS

nhs.uk

Channel

Channel

usechannel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası