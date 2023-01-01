Patient Access

Hasta Erişimi, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sizi yerel sağlık hizmetlerine bağlar. Mobil veya ev bilgisayarınız aracılığıyla GP randevuları alın, tekrar reçeteleri sipariş edin ve kendiniz veya aileniz için yerel sağlık hizmetlerini keşfedin. NHS giriş bilgilerinizi kullanarak kolaylıkla oturum açın.

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