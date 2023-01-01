WebCatalog
Patient Access

Patient Access

patientaccess.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Patient Access çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hasta Erişimi, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sizi yerel sağlık hizmetlerine bağlar. Mobil veya ev bilgisayarınız aracılığıyla GP randevuları alın, tekrar reçeteleri sipariş edin ve kendiniz veya aileniz için yerel sağlık hizmetlerini keşfedin. NHS giriş bilgilerinizi kullanarak kolaylıkla oturum açın.

Web Sitesi: patientaccess.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Patient Access ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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