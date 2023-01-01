WebCatalog
image.canon

image.canon

ihub.image.canon

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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image.canon, ister profesyonel, ister meraklı, ister sıradan bir kullanıcı olun, görüntüleme iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir bulut hizmetidir. Wi-Fi uyumlu Canon fotoğraf makinenizi image.canon hizmetine bağlamak, tüm görüntülerinizi ve filmlerinizi orijinal formatlarında ve kalitesinde sorunsuz bir şekilde yüklemenize ve bunlara özel uygulamadan veya bir web tarayıcısından erişmenize ve bunları otomatik olarak bilgisayarınıza iletmenize olanak tanır. , mobil cihazlar ve üçüncü taraf hizmetleri.

Web Sitesi: image.canon

Yasal Uyarı: WebCatalog, image.canon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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