image.canon, ister profesyonel, ister meraklı, ister sıradan bir kullanıcı olun, görüntüleme iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir bulut hizmetidir. Wi-Fi uyumlu Canon fotoğraf makinenizi image.canon hizmetine bağlamak, tüm görüntülerinizi ve filmlerinizi orijinal formatlarında ve kalitesinde sorunsuz bir şekilde yüklemenize ve bunlara özel uygulamadan veya bir web tarayıcısından erişmenize ve bunları otomatik olarak bilgisayarınıza iletmenize olanak tanır. , mobil cihazlar ve üçüncü taraf hizmetleri.

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