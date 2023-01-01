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Photobucket

Photobucket

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Web Sitesi: photobucket.com

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Photobucket, Amerikalı bir resim barındırma ve video barındırma web sitesi, web hizmetleri paketi ve çevrimiçi topluluktur. Photobucket, 100 milyon kayıtlı üyeden gelen 10 milyardan fazla görsele ev sahipliği yapıyor. Photobucket'in genel merkezi Denver, CO'dadır. Web sitesi 2003 yılında Alex Welch ve Darren Crystal tarafından kuruldu ve Trinity Ventures'tan fon aldı. 2007 yılında Fox Interactive Media tarafından satın alındı. Aralık 2009'da Fox'un ana şirketi News Corp, Photobucket'i Seattle mobil görüntüleme girişimi Ontela'ya sattı. Ontela daha sonra kendisini Photobucket Inc. olarak yeniden adlandırdı ve Photobucket olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Photobucket hem kişisel hem de ticari amaçlarla yaygın olarak kullanılıyor. Kişisel Photobucket hesaplarından gelen bağlantılar genellikle internet forumlarında görüntülenen avatarlar, videoların depolanması, bloglara yerleştirilmesi ve sosyal ağlarda dağıtılması için kullanılır. Photobucket'te barındırılan görseller sıklıkla çevrimiçi işletmelere, çevrimiçi açık artırmalara ve eBay ve Craigslist gibi seri ilan web sitelerine bağlanır. 30 Haziran 2017 itibarıyla Photobucket, ücretsiz barındırma hizmetini bıraktı ve barındırılan tüm görsellere harici bağlantıya izin vermek için 99 ABD Doları tutarında yıllık abonelik veya görüntülerin aşağıdaki gibi üçüncü taraf web sitelerine yerleştirilmesine izin vermek için 399 ABD Doları tutarında yıllık abonelik gerektirir. kişisel bloglar ve forumlar. Önceden haber verilmeden yürürlüğe giren bu politika değişikliği oldukça tartışmalıdır. Sonuç olarak, forumlara, bloglara ve web sitelerine gömülü içeriği özgürce barındırmak için daha önce Photobucket'e güvenen kullanıcılar ya yıllık aboneliği ödemeli (daha önce ücretsizdi) ya da başka bir 3. taraf sunucuya geçmeli (birçoğu da kapanıyor) Hizmetlerin kapatılması veya ödeme yapılması; Photobucket mülkiyetinde ücretsiz kalan Tinypic, 2019'da kapatıldı) ve daha önce Photobucket'e bağlanan her fotoğraf için her bağlantıyı (potansiyel olarak binlerce) yeniden oluşturdu.

Web Sitesi: photobucket.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Photobucket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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