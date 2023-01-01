Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır. Kullanıcılar diğer kullanıcıların bloglarını takip edebilir. Blogcular ayrıca bloglarını özel hale getirebilirler. Blogcular için web sitesinin birçok özelliğine bir "kontrol paneli" arayüzünden erişilir. 12 Ağustos 2019 itibarıyla Tumblr 475 milyondan fazla bloga ev sahipliği yapıyor. Ocak 2016 itibarıyla web sitesinin aylık 500 milyondan fazla ziyaretçisi vardı ve bu sayı Ağustos 2019 itibarıyla 400 milyonun altına düştü.

Web Sitesi: tumblr.com

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