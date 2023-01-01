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Hootsuite

Hootsuite

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Web Sitesi: hootsuite.com

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Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Toronto, Bükreş ve Mexico City dahil 13 lokasyonda 1.000'e yakın personeli bulunmaktadır. Şirketin 175'ten fazla ülkede 16 milyondan fazla kullanıcısı var.

Web Sitesi: hootsuite.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hootsuite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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