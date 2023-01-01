Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Toronto, Bükreş ve Mexico City dahil 13 lokasyonda 1.000'e yakın personeli bulunmaktadır. Şirketin 175'ten fazla ülkede 16 milyondan fazla kullanıcısı var.

Web Sitesi: hootsuite.com

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