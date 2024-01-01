Sosyal Medya Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Sosyal medya analiz yazılımı, sosyal medya hesaplarına ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek için özellikler sunar. Bu araçlar sosyal medya, pazarlama ve iletişim ekipleri tarafından başarılı stratejileri, hedef kitleleri değerlendirmek ve gerçek zamanlı tüketici davranışlarını analiz etmek için kullanılır. Ek olarak, veri bilimcileri ve araştırmacılar bu araçları bölgesel eğilimler, uygulamalar ve kalıplar hakkında bilgi toplamak için kullanabilirler. İşletmeler, sosyal medya analizlerinden yararlanarak müşteri tercihleri ve davranışları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir ve böylece daha bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Sosyal medya analiz yazılımının temel işlevleri genellikle şunları içerir: 1. **İş Hedefi Takibi**: Veriye dayalı ölçümleri kullanarak iş hedeflerini oluşturma ve takip etme yeteneği. Bu, kuruluşların sosyal medya çabalarını genel iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır. 2. **Veri İzleme ve Paylaşım**: Çeşitli platformlarda sosyal medya performansıyla ilgili verileri izlemeye ve paylaşmaya yönelik araçlar. Bu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve gerçek zamanlı bilgilere dayanarak bilinçli kararlar almasına olanak tanır. 3. **Kitle Analizi**: Kitle demografisini, katılım düzeylerini ve genel büyüklüğü değerlendirme yetenekleri. Bu bilgi, hedef kitlenin bileşimini ve davranışını anlamaya yardımcı olur. 4. **Sosyal Medya İstatistikleri Toplama**: Birden fazla sosyal medya kanalından gelen verileri merkezi bir kontrol panelinde veya raporlama arayüzünde toplamaya yönelik özellikler. Bu, veri analizi ve raporlama sürecini kolaylaştırır. 5. **Kampanya ve Gönderi Karşılaştırması**: Bireysel kampanyaların, gönderilerin veya sayfaların zaman içindeki performansını karşılaştırma yeteneği. Bu, başarılı stratejilerin ve iyileştirme alanlarının belirlenmesini kolaylaştırır. Sosyal Medya Analizi kategorisine dahil olmak için bir ürünün bu kriterleri karşılaması ve kullanıcıların sosyal medya performansını etkili bir şekilde ölçmesine, izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan işlevler sunması gerekir. İşletmeler bu araçları kullanarak sosyal medya stratejilerini optimize edebilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve rekabetçi bir dijital ortamda marka bilinirliğini güçlendirebilir. Ek olarak, sosyal medya analiz ürünleri genellikle sosyal medya izleme ve yönetim yazılımlarını tamamlayarak çevrimiçi varlıklarını ve etkileşimlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunar.
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Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Linktree
linktr.ee
Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya...
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
Fedica
fedica.com
Twitter takipçilerinizi konuma ve demografiye göre analiz edin ve hedefleyin. İdeal bir topluluk oluşturun. Takipçileriniz için tweet'leri en iyi zamanda planlayın
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow, önde gelen markalar ve yayıncılar için bir sosyal medya optimizasyon platformudur. Şirket, sosyal ağlarda mesajların dağıtımını optimize etmek için Twitter yangın hortumunu, özel bağlantı proxy'sinden elde edilen tıklama verilerini ve özel algoritmaları kullanıyor. Şirket, tweet başına t...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Shield Analytics
shieldapp.ai
Shield'ın istatistik ve analizleriyle LinkedIn'de büyüyün. Kişisel LinkedIn profilleri için. Kişisel marka oluşturma ve çalışan savunuculuğu programları için tasarlandı. Dünya çapında yaratıcılar ve markalar tarafından kullanılır.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Social Animal
socialanimal.com
Herhangi bir anahtar kelime için derinlemesine bilgiler edinin, etkileyicileri bulun ve içerik ilhamı alın. İçerik pazarlama nirvanasına giden yolda başlamanıza izin verelim.
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES, kullanıcıların sektördeki yenilikleri mümkün kılan ve performansı artıran içgörüler kazanmaları için bilgi zekasını ortaya çıkaran veri bilimi yetenekleri sağlar.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern, kamuya açık ifadeleri eyleme geçirilebilir kişilik kümelerine dönüştürmek için veri bilimini kullanarak şirketlere izleyici öngörüleri sağlar. Geleneksel pazar araştırması zaman alıcıdır, ölçekte güvenilmezdir ve önyargıya açıktır. People Pattern, sosyal medya kullanıcılarının oluşt...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...
Focia
focia.io
Fikirlerinizi son derece ilgi çekici içeriğe dönüştürün. Focia, yapay zeka destekli nihai içerik platformudur.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Sosyal medya yönetiminde etkili ekip çalışması için 1 numaralı seçim. Planlama, sosyal dinleme, topluluk ve proje yönetimi ve çok daha fazlası.
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...