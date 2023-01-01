Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekiplerinize hedef kitleleri daha önce hiç olmadığı şekilde anlama yeteneği kazandırın. Hedef kitlenize neyin ilham verdiğini, onları harekete geçirdiğini ve etkilediğini bilin.

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