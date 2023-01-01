Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFire ile ilgili analitik bilgilere de sahip. Social Blade, kullanıcılarına bu çeşitli sosyal medya platformlarından toplu veriler sağlayan bir üçüncü taraf API olarak işlev görür. Jason Urgo, Social Blade'in CEO'sudur.

Web Sitesi: socialblade.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Social Blade ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.