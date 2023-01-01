Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanması sonucunda oluşturulan toplu verilere erişim için ücret alarak para kazanıyor. Spectrum Equity, 2017 yılında Bitly'nin çoğunluk hissesini 64 milyon dolara satın aldı. Ağustos 2018 itibarıyla Bitly, 37,5 milyardan fazla URL'yi kısalttı.

Web Sitesi: bitly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.