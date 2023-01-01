WebCatalog
Practina

Practina

practina.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Practina çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Practina, daha iyi bir pazarlamacı olmanıza yardımcı olacak en iyi sosyal medya pazarlama aracıdır. Bu sosyal medya pazarlama yazılımı, tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yönetmenizi ve planlamanızı kolaylaştırır.

Web Sitesi: practina.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Practina ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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