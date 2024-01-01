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Sosyal Medya Dinleme Araçları - En Popüler Uygulamalar

Sosyal medya dinleme araçları, çeşitli sosyal medya platformlarında ilgili içeriğin izlenmesi, takip edilmesi ve toplanması için temel işlevleri sunar. Bu araçlar sosyal medya, pazarlama ve iletişim ekipleri için paha biçilemez değerdedir; trend belirlemeye, rakipleri izlemeye ve müşteri duyarlılığını anlamaya yardımcı olur. Ek olarak, araştırmacılar sosyal trendlere ilişkin öngörü toplamak için bu araçlardan yararlanırken, medya kuruluşları da son dakika haberlerini tespit etmek için bunları kullanıyor. Sosyal medya dinleme yazılımı, pazarlamacılara içeriği belirli kullanıcı demografik özelliklerine göre kişiselleştirme, etkili düşünce liderlerini belirleme ve hem olumlu hem de olumsuz sözlere anında yanıt verme gücü verir. Bu araçlar genellikle birden fazla dilde ve bölgede izleme gönderilerini destekleyerek işletmelerin reklamları yerel kitlelere göre uyarlamasına olanak tanır. Sosyal medya dinleme ürünlerinin temel hedefleri arasında demografik bilgiler sağlamak, sosyal medya varlığını değerlendirmek, olumsuz sözlerin azaltılması, kullanıcıların ilgisini çekmek ve marka itibarını artırmak yer alıyor. Ayrıca bu araçlardan elde edilen veriler genellikle sosyal medya analiz yazılımlarını tamamlar. Sosyal medya dinleme ürünlerinde yaygın olarak bulunan özellikler arasında çeşitli diller ve ülkeler için izleme yetenekleri, duygu analizi, trend tanımlama ve etkileyici tanımlama yer alır. Ayrıca bu araçlar, sosyal medya yönetim yazılımıyla entegre olabilir veya sosyal medya paketlerinin bir parçası olarak dahil edilebilir. Bir ürünün Sosyal Medya Dinleme kategorisi altında sınıflandırılabilmesi için: * Birden fazla sosyal medya platformunda belirli bahsi geçenleri dinleyin. * Kullanıcının ilgi alanlarına uygun trend konuları veya cümleleri belirleyin. * Belirli konular veya markalarla ilgili müşteri duyarlılığını analiz edin ve raporlayın. * Eyleme geçirilebilir bilgiler için müşteri bilgilerini etkili bir şekilde düzenleyin ve yönetin. * İlgili topluluklar veya endüstrilerdeki etkili düşünce liderlerini ve kilit etki sahibi kişileri belirleyin. Bu kriterleri karşılayan ürünler, sosyal medyanın dinamik dünyasında bilgi sahibi olmayı, etkileşimde bulunmayı ve duyarlı olmayı hedefleyen işletmeler ve kuruluşlar için gereklidir.

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Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...

Planoly

Planoly

planoly.com

Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.

Sendible

Sendible

sendible.com

Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...

Awario

Awario

awario.com

Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES, kullanıcıların sektördeki yenilikleri mümkün kılan ve performansı artıran içgörüler kazanmaları için bilgi zekasını ortaya çıkaran veri bilimi yetenekleri sağlar.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.

eclincher

eclincher

eclincher.com

İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...

Mention

Mention

mention.com

Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.

Khoros

Khoros

khoros.com

Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.

Audiense

Audiense

audiense.com

Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions, herhangi biri veya herhangi bir şey hakkında markadan bahsedilen tüm bilgileri bulmak için internetin her köşesini araştırır. Marka ve medya izleme, rakip casusluğu, itibar yönetimi, web ve sosyal dinleme ve çok daha fazlası için kullanın!

Onlypult

Onlypult

onlypult.com

Sosyal medya yardımcınız Instagram, diğer sosyal medya, bloglar ve mesajlaşma programlarına yönelik gönderileri ve analizleri planlamak için tek bir platform

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.

FollowersAnalysis

FollowersAnalysis

followersanalysis.com

Takipçi Analizi, herhangi bir genel Twitter hesabının tweet'lerini, takipçilerini ve takip verilerini getiren, bu verileri analiz eden ve son derece sezgisel analizler sağlayan bir Twitter analiz aracıdır.

Quid

Quid

quid.com

Quid, yapay zeka odaklı tüketici ve pazar istihbaratının ön saflarında yer alıyor. Quid'in üretken yapay zekası, kuruluşlara müşteri bağlamına ilişkin benzersiz, bütünsel bir bakış açısı sağlar. Quid, yalnızca veri yakalamanın ötesinde, kuruluşların verileri geleceğin merceğinden görmesine olanak ta...

Spica Media

Spica Media

spica.media

Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.

Determ

Determ

determ.com

Daha önce Mediatoolkit olan Determ, yapay zeka destekli bir çevrimiçi medya izleme çözümüdür. Gerçek zamanlı tüketici, rakip ve pazar öngörülerine dayanarak daha iyi iş kararları alınmasına yardımcı olur. Determ, ilgili bahsi geçenleri belirlemek için herhangi bir dil veya konumdaki 100 milyondan fa...

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içeri...

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...

Verint

Verint

verint.com

Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.

NapoleonCat

NapoleonCat

napoleoncat.com

Müşterileri sosyal medyada etkileşime geçirin ve destekleyin. Ekiplerinizi birbirine bağlayan ve iş akışlarınızı çözen hepsi bir arada sosyal medya yönetimi platformuyla yönetin, yayınlayın, analiz edin, büyütün.

Buzzmonitor

Buzzmonitor

buzzmonitor.com.br

Buzzmonitor'u keşfedin: Sosyal medya izleme, çok kanallı hizmet, post planlama, analiz, gerçek zamanlı kontrol panelleri, etkileyiciler ve daha fazlası.

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

Daha iyi sohbetlerle markanızı büyütün. Markanızı koruyun ve sosyal medyada daha iyi konuşma yönetimiyle gelişen bir çevrimiçi topluluk geliştirin.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

İletişim ekipleri için gerçek zamanlı medya izleme. Önemli olan içeriği belirlemek ve tahmin etmek için gerçek zamanlı web ve sosyal içerik akışlarını halkın katılımı verileriyle birleştirin

Reputation

Reputation

reputation.com

Etkileşimler Dünyası Bir Eylem Platformu Gerektirir. İncelemelerden, beğenilerden, listelemelerden, yorumlardan ve tıklamalardan gelen geri bildirimleri rekabet avantajınıza dönüştürün.

Rival IQ

Rival IQ

rivaliq.com

Rival IQ, dijital pazarlamacıların bilinçli kararlar almasına, sonuçları iyileştirmesine ve rakipleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak için analitik ve rekabetçi bilgiler sunar. Karşılaştırmalı değerlendirmeleri ve karşılaştırmalı analizleri kullanan Rival IQ, dijital pazarlamacıların yeni fırsatl...

Socialinsider

Socialinsider

socialinsider.io

Meşgul pazarlamacılar için basitleştirilmiş ve anlaşılır sosyal medya analitiği. Socialinsider, sosyal zekayı, analitiği, kıyaslamayı ve dinlemeyi tek bir platformda birleştirir. Sosyal medya stratejinizi optimize edin. Gelişmiş analizler ve derinlemesine dinleme içgörüleri elde edin. Rakiplerini...

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